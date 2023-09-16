Son 1 yılın en iyi kulüpleri listesinde Fenerbahçe ilk 20'ye girdi

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. Sıralamada Fenerbahçe 16, Galatasaray 94, Başakşehir 102, Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 143'üncü durumda.

Spor 16.09.2023 15:32 Giriş: 16.09.2023 15:32

Güncelleme: 16.09.2023 15:37 Kaynak: DHA

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