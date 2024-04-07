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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Son sigara grubuna da zam geldi

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Ekonomi
  • 07.04.2024 16:52
  • Giriş: 07.04.2024 16:52
  • Güncelleme: 07.04.2024 16:58
Kaynak: Haber Merkezi
Son sigara grubuna da zam geldi
Fotoğraf: DepoPhotos

Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı.

Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.

Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

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