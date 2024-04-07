Son sigara grubuna da zam geldi
Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı.
Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024