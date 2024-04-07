Son sigara grubuna da zam geldi

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Ekonomi 07.04.2024 16:52 Giriş: 07.04.2024 16:52

Güncelleme: 07.04.2024 16:58 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+