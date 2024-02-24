Sorumluluktan kaçamazsınız

Maden Mühendisleri Odası, AKP’nin İBB adayı Kurum’un İliç’teki maden faciasında sorumluluğu olduğunu belirtti. CHP’li Yavuzyılmaz ise aynı bölgede 2022 yılında da kayma yaşandığını gösteren raporu paylaştı.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’te yaşanan maden felaketinin üzerinden 11 gün geçti. Şirketin 257 metre yüksekliğe çıkardığı yığın liçin kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken işçiler hâlâ bulunamadı. Konuya ilişkin sadece 6 kişi tutuklanırken soruşturma devam ediyor. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 2022 yılında da bölgede kayma yaşandığını gösteren raporu paylaştı. Maden Mühendisleri Odası ise kapasite artırımlarına onay veren Murat Kurum’un ‘ÇED raporunun, toprak kaymasıyla ne ilgisi var” ifadelerine tepki gösterdi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp tehlikeli kimyasala karışmış toprak, 13 Şubat'ta kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

YAŞANAN İLK KAYMA DEĞİL

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeninde siyanürlü liç yığınının kaymasıyla 9 işçi 11 gündür göçük altında. Heyelan riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından 'kamuoyundan gizlenen' raporu yayımladı. İki yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı raporda "Anagold Madencilik San ve Tic. A.Ş.'nin yığın liçi sahasında 27 Mar 2022 tarihinde, 1292 - 1346 katları arasında bir kayma olayı meydana geldiği" ifadeleri yer aldı.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Erzincan İliç’te çevre felaketine yol açan Anagold şirketinin işlettiği altın madeni yığın liç sahasında; daha önce, 27.03.2022 tarihinde de bir kayma olayı meydana geldiğini tespit ettik. 1292-1346 katları arasında yaşanan bu tehlikeli olay kamuoyundan gizlendi. Kaynak: E-79380874- 145.09- 4459 575 sayılı Çevre Bakanlığı resmi belgesi."

Öte yandan Cumhur İttifak'kın İBB adayı Murat Kurum'un açıklamasına yönelik tepkiler sürüyor.

İFADELERİ SKANDAL

Katıldığı bir programda konuyla ilgili "ÇED Raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var" açıklamasında bulunan Kurum'a bir tepki de, TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan geldi.

Kapasite artış başvurularının İdris Güllüce ve Murat Kurum tarafından onaylandığının hatırlatıldığı açıklamada, Kurum'un açıklaması 'skandal' olarak değerlendirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yığın liç prosesi cevher zenginleştirme sürecinin bir parçası olup, 3213 sayılı Maden Kanunu’nda 'madencilik faaliyetleri' tanımı kapsamında yer alan bir madencilik faaliyetidir. Ancak, yığın liç tesisleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 'Maden Atıkları Yönetmeliği' kapsamındadır. Yani halihazırda yürürlükte bulunan mevzuata göre; söz konusu faaliyetten 1. derecede sorumlu kurum madencilik faaliyetlerinden asıl sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır. Yığın liç tesisinin izin süreçleri ve denetlenmesi ile ilgili yetki ve sorumluluk söz konusu Bakanlıktadır.”

“2021 yılında kendi döneminde bakanlığınca uygulanmasına izin verilen 2. ÇED kapasite artışı projesinde, yığın liç tesisi için de kapasite artışı talebinde bulunulduğundan ve aynı zamanda söz konusu yığın liç tesisinin 'Maden Atıkları Yönetmeliği' kapsamında bulunduğundan Murat Kurum’un bihaber olduğu düşünülmektedir. Her iki dönemin sorumlu Bakanları İdris Güllüce ve Murat Kurum’un İliç faciasının asli sorumlularından olduğunu hatırlatıyor, 9 maden işçisinin enkaz altında kalmasında ve ülke tarihinin en ciddi çevre katliamında sorumlulukları nedeniyle hesap vermeye davet ediyoruz."

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BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINDI

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen facianın 11’inci gününde 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Kazım Özgür, Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir görevlerinden alındı.

MTA Genel Müdür Yardımcılığına Ercan Demiryürek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Ali Özen getirildi. MTA, son olarak İliç’teki maden sahasının altından geçen fay hattının haritadan silinmesiyle gündeme gelmişti.