Sorunlar yok sayıldı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AKP’li ve MHP’li üyeleri, atanmayan öğretmen sorununun çözümü, öğrencilerin ücretsiz ve sağlıklı beslenme ile okulların güçlendirilmesi amacıyla bütçe artırılması teklifine, “Hayır” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında en çok tahrip edilen alanların başında gelen eğitimdeki sorunlar görmezden gelindi. Birbiri ardında yapılan sistem değişiklikleri ile hiçbir öğrencinin başladığı sistem ile okulunu bitiremediği AKP iktidarında eğitim alanındaki sorunlar her yıl katlanarak arttı. Okulların fiziki yapısının yetersizliği, öğrencilerin beslenme sorunları, öğretmenlerin özlük haklarındaki gerilemeler ve ataması yapılmayan öğretmen sayısında yaşanan çarpıcı artış, AKP iktidarları döneminde bir türlü çözülemedi.

MEB’in 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü 14 Kasım tarihli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaşananlar da kronik hale gelen sorunların bir kez daha çözümsüz bırakılacağını ortaya koydu. Eğitim alanındaki sorunların çözümü için MEB bütçesinin artırılmasına yönelik verilen önergeler, AKP ve MHP oyları ile gündeme alınmadı.

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER

CHP Milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Cavit Arı ve Cevdet Akay, ataması yapılmayan öğretmenler sorununun ivedilikle çözülmesi için MEB bütçesine 18 milyar TL ek ödenek konulmasını teklif etti. Teklifin gerekçesinde, “MEB’in yeterli sayıda kadro açmamasından dolayı, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adayları, yarın ne olacağını bilemez bir halde bulunmaktadır. O nedenle, yeni kadroların açılabilmesi için bu ödeneğin artırılması talebinde bulunduk” ifadesi kullanıldı. Teklife, komisyonun AKP’li ve MHP’li üyeleri, “Hayır” oyu verdi.

MEB bütçesinde, “Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi” amacıyla 172 milyar 800 milyon TL’lik artırım yapılması da teklif edildi. Teklif üzerine söz alan CHP’li Cevdet Akay, “Bu ortamda öğrencilerimize destek olmak açısından ödenek aktarılmasını talep ediyoruz. Buradaki hesaplamada da yüz seksen gün üzerinden 60 TL’lik bir maliyetten hesaplamayı yaptık. Burada önergemizi onaylamanızı bekliyoruz” diye konuştu. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacıyla ödenek artırılması talebi de AKP’li ve MHP’li komisyon üyelerinin, “Hayır” oyuna takıldı.

DEPREME DAYANIKSIZ OKULLAR

HEDEP milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Heval Bozdağ’ın, “Deprem bölgesinde jeolojik olarak sakıncalı alanlarda bulunan okulların daha güvenli alanlara taşınması” ve “Mevcut okulların kapsamlı deprem performans analizlerinin yapılması” amacıyla verdiği önergeye de onay çıkmadı.