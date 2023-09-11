Sosyal medyada 'patlıcan' tartışması: Mustafa Sarıgül'den Vedat Milor'a yanıt

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medyadan patlıcan yemekten sıkılanlara yönelik yaptığı paylaşımına, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den videolu yanıt geldi.

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" diye yazdı.

Daha önce menemen paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Milor, bu sefer patlıcanla ilgili paylaşımıyla yine takipçilerine yeni bir tartışma konusu yarattı.

Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir. — Vedat Milor (@vedatmilor) September 9, 2023

Milor'un paylaşımına CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de videolu yanıt verdi.

X (Twitter) sosyal medya platformundan "Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana" notuyla bir video paylaşan Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Vedat, bak canım kardeşim sana bir şey söyleyeyim. senin canın can da Erzincan'ınki patlıcan mı? Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör. Cimin üzümünü gör. Kemah'ın tuzunu gör. Vedat, Vedat, Vedat!"