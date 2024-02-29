'Sözümüzü tuttuk mu?' diyen Kurum'a yurttaştan yanıt: Hiçbiri olmadı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum'a Başakşehir'de bir yurttaş tepki gösterdi. Kameralara yansıyan görüntülerde Murat Kurum evsiz kaldığını söyleyen yurttaşa “Sözümüzü tuttuk mu?” diyor. Kurum ise sorusuna karşılık “Hiçbiri olmadı” yanıtını alıyor.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir’de katıldığı programda yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

Evsiz kaldığını söyleyen vatandaşın, "Sizin yanınıza geldim ve 2019'da bana söz verdiniz" demesi üzerine Kurum, 'Yaptım mı, sözümü tuttum mu?' dedi. Bunun üzerine yurttaş, "Hiçbiri olmadı" dedi.

Kurum, 'Bize imar sözü verdiniz ama yapmadınız' diyen vatandaşa 'yaptık' yanıtını verdi.