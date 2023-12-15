SP'li Milletvekili Hasan Bitmez, son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bitmez'in cenaze törenine, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve yurttaş da katıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede dün (14 Aralık) hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez ve ailesi ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yabancı ülke temsilcileri, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada) / AA

Cenaze namazından önce yoğunluk nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hasan Bitmez ile uzun yıllar birlikte çalıştığını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti. Beklemediğimiz bir anda bu hadise meydana geldi. Şundan emin olun, Hasan Bey kardeşimiz gibi bu davaya hizmet eden insanların adedi pek de fazla değildir" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (ortada) / AA

Konuşmanın ardından Bitmez'in cenazesi tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Bitmez'in cenazesi, daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Fotoğraf: AA

BİTMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Giresun'da 1969 yılında dünyaya gelen Bitmez, yüksek öğrenimini Mısır'daki El-Ezher Üniversitesinde tamamladı.

Milli Gençlik Vakfı'nda çeşitli kademelerde görev alan Bitmez, 2000'de Anadolu Gençlik Dergisi'ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin kurucuları arasında yer alan Bitmez, International Youth Forum'un genel başkanlığını yaptı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet ve Saadet partilerinde çeşitli kademelerde görevler aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi.