Spotify Preminium ücretleri | Güncel

Dünyanın en büyük müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify kullanıcılarına dinleyebilecekleri milyonlar müzik ve podcast içeriğiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. İnternet üzerinden; telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon ile kullanıcılarına erişim sağlayan platformun ücretlerine dair abone olmak isteyenler Spotify Preminium ücreti, ya da Spotify abonelik ne kadar araştırmalarında bulunuyor. Peki, Spotify Preminium ücreti ne kadar? İşte güncel Spotify abonelik ücretleri…

Spotify Preminium ücretleri

Kullanıcılarına aylık olarak dört farklı abonelik paketi sunan Spotify Preminium ücretleri şu şekilde:

1 Aylık Öğrenci Spotify Preminium ücreti: 32,99 TL

1 Aylık Bireysel Spotify Preminium ücreti: 59.99 TL

1 Aylık Duo (2 kişilik) Spotify Preminium ücreti: 79.99 TL

1 Aylık Aile (6 kişilik) Spotify Preminium ücreti: 99.99 TL

Spotify Preminium/Abonelik Ücretleri Hakkında

Spotify tek kişilik ne kadar?

Spotify tek kişilik abonelik ücretleri öğrenciler için aylık 32,99 TL, bireysel kullanımlar için ise aylık 59.99 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Spotify öğrenci paketi ne kadar?

Öğrencileri yönelik indirimli abonelik imkanı sunan Spotify’da öğrenci üyeliği aylık 32,99 liradır.

İki kişilik Spotify üyeliği ne kadar?

Spotify Duo paketi ile iki kişinin faydalanabileceği aboneliğin ücreti aylık 79.99 liradır.

2023 Spotify abonelik ücretleri ne kadar?

Aylık olarak tarifelendirilen Spotify abonelik ücretleri: Öğrenci üyeliği 32,99 lira, bireysel üyelik 59.99 lira, İki kişilik üyelik 79.99 lira ve altı kişilik olan aile paketi ise 99.99 lira olarak fiyatlandırılmıştır.

Spotify nedir?

Spotify, müzik ve podcast yayını yapan bir dijital müzik platformudur. 2006 yılında İsveç'te kurulan Spotify, kullanıcılara milyonlarca şarkıyı dinleme imkanı sunar. Spotify'ın müzik kütüphanesi, farklı sanatçıların farklı tarzlardaki şarkılarını içerir ve kullanıcılar bu şarkıları arama ve çalma listelerine ekleyerek dinleyebilirler.

Spotify, müzik yayını yapmanın yanı sıra, kullanıcılara podcast dinleme imkanı da sunar. Bu, kullanıcıların favori podcast'lerini takip ederek yeni bölümleri dinlemesine olanak tanır. Ayrıca, kullanıcılar müziklerini çevrimdışı dinlemek için indirebilirler.

Spotify, ücretsiz ve ücretli abonelik seçenekleri sunar. Ücretli abonelikler, reklamların olmamasını, yüksek kaliteli ses kalitesini ve çevrimdışı dinleme imkanını içerir.