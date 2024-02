Disney Plus abonelik ücreti | Güncel

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Disney Plus kullanıcılarına izleyebilecekleri yüzlerce dizi, film, ve belgesel ile hizmet vermeyi sürdürüyor. The Walt Disney Company’nin Medya ve Eğlence Dağıtım bölümünün sahip olduğu Disney Plus’ın (Disney +) güncel abonelik ücretleri pek çok kullanıcının gündeminde. Peki internet üzerinden; telefon, tablet ve akıllı televizyon ile içeriklerini izleyicilerin beğenisine sunan Disney Plus abonelik ücreti ne kadar? İşte güncel Disney Plus abonelik ücretleri…

Disney Plus Abonelik Ücretleri Kullanıcılarına abone olabilecekleri yıllık ve aylık olmak üzere iki farklı paket sunan Disney Plus abonelik ücretleri 27 Şubat 2023 itibariyle şu şekilde: 1 Aylık Disney Plus Abonelik Ücreti: 134,99 TL

134,99 TL 1 Yıllık Disney Plus Abonelik Ücreti: 1349,90 TL Disney Plus yıllık aboneliğinde platform kullanıcılarına aylık abonelik ücretlerine kıyasla yüzde 15 indirim veriyor. Disney Plus Abonelik Özellikleri Disney Plus sunduğu abonelik paketlerinde 4K (Ultra HD) çözünürlük kalitesini ve aynı anda dört cihaza kadar kullanılabilirliğini sunuyor. Exxen abonelik ücreti | Güncel Netflix abonelik ücreti | Güncel Spotify Preminium ücretleri | Güncel Disney Plus nedir? Disney Plus, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic ve 20th Century Fox gibi markalara ait içeriklerin yer aldığı bir abonelik tabanlı video akış hizmetidir. İlk olarak Kasım 2019'da ABD, Kanada ve Hollanda'da piyasaya sürülen hizmet, kısa sürede dünya genelinde popülerlik kazandı. Disney Plus, animasyonlar, filmler, TV şovları, belgeseller ve orijinal yapımlar gibi geniş bir içerik yelpazesine sahiptir. Marvel Sinematik Evreni filmleri, Star Wars filmleri ve dizileri, Disney animasyon klasikleri ve Disney Channel orijinal şovları gibi popüler içeriklerin yanı sıra, hizmet aynı zamanda Disney Plus özgün yapımları da sunmaktadır. Disney Plus, kullanıcıların herhangi bir cihazda çevrimiçi olarak içerikleri izlemesine olanak tanır.