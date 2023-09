Netflix abonelik ücreti | Güncel

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix kullanıcılarına izleyebilecekleri yüzlerce dizi, film, ve belgesel ile hizmet vermeyi sürdürüyor. İnternet üzerinden; telefon, tablet ve akıllı televizyon ile içeriklerini izleyicilerin beğenisine sunan platformun güncel abonelik ücretleri pek çok kullanıcının gündeminde. Peki Netflix abonelik ücreti ne kadar? İşte güncel Netflix abonelik ücretleri…

Netflix Abonelik Ücretleri

Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in 18 Nisan 2023 itibariyle geçerli abonelik ücretleri:

Temel Paket Netflix Abonelik Ücreti: 99,99 TL

Standart Paket Netflix Abonelik Ücreti: 149,99 TL

Özel Paket Netflix Abonelik Ücreti: 199,99 TL

Netflix Abonelik Özellikleri

Netflix sunduğu sistemde birbirinden farklı özelliklere sahip üç ayrı abonelik opsiyonu sunuyor. Temel, standart ve özel paket özellikleri şu şekilde:

Netflix nedir?

Netflix, 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından California'da kuruldu. Başlangıçta bir DVD kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren Netflix, abonelerine postayla DVD'ler göndererek hizmet veriyordu.

Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Netflix 2007 yılında streaming hizmeti sunmaya başladı. Bu, kullanıcıların internet üzerinden istedikleri içerikleri izleyebilecekleri anlamına geliyordu. Bu dönemde Netflix, yalnızca ABD'de hizmet veriyordu.

Netflix'in büyük bir atılımı 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, House of Cards dizisini yayınlamaya başladı ve bu, Netflix'in kendi yapımı olan ilk orijinal içeriği oldu. Daha sonra şirket, Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things, The Crown ve birçok popüler diziyi yayınladı.

Netflix, 2016 yılında küresel bir hizmet sağlayıcısı haline geldi ve şu anda 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketin gelirleri ve kullanıcı sayısı hızla artmış ve Netflix, dünyanın en değerli medya şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Netflix ayrıca, sinemalarda gösterime girmeden önce kendi filmlerini yayınlamaya da başladı ve bu da sinema endüstrisinde bir dönüşüme neden oldu. Şirket, Roma, The Irishman, Marriage Story, Mank ve birçok diğer filmle Oscar ödülleri kazandı.

Bugün Netflix, dünya genelinde 200 milyondan fazla aboneye sahip ve her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.