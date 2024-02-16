Exxen abonelik ücreti | Güncel

Ülkemizde çok sayıda abonesi bulunan dijital yayın platformu Exxen kullanıcılarına izleyebilecekleri birçok dizi, film, ve belgesel ile hizmet vermeyi sürdürüyor. İnternet üzerinden; telefon, tablet ve akıllı televizyon ile içeriklerini izleyicilerin beğenisine sunan Exxen'in güncel abonelik ücretleri pek çok kullanıcının gündeminde. Peki Exxen abonelik ücreti ne kadar? İşte güncel Exxen abonelik ücretleri…

Exxen Abonelik Ücretleri

Kullanıcılarına abone olabilecekleri iki farklı abonelik paketi sunan Exxen'in 17 Şubat 2024 itibariyle geçerli abonelik ücretleri:

Reklamlı Exxen Abonelik Ücreti: 129,00 TL

129,00 TL Reklamsız Exxen Abonelik Ücreti: 289,00 TL

Exxen Abonelik Özellikleri

Exxen sunduğu sistemde farklı özelliklere sahip iki ayrı abonelik opsiyonu sunuyor. Reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki çeşit abonelik sunan Exxen kullanıcılarına reklamlı pakete abone olduklarında belli aralıklar tıpkı karasal yayınlarda olduğu gibi reklam izlemeye tabii tutuyor. Reklamsız Exxen aboneliğinde ise platformu kullanan kullanıcılara herhangi bir reklam gösterilmiyor

Exxen nedir?

Exxen, Türkiye'de dijital yayın platformu olarak faaliyet gösteren bir platformdur. Doğuş Medya Grubu tarafından kurulan Exxen, yerli ve yabancı içeriklerin bulunduğu bir dizi, film ve belgesel kütüphanesi sunmaktadır.