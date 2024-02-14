SSR Mining’in hisseleri maden faciasından sonra çakıldı

Erzincan İliç’te heyelan yaşanan madenin yüzde 80 hissedarı SSR Mining şirketinin hisseleri faciadan sonra Toronto’daki borsada yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Şirket, bu değer kaybıyla 1,4 milyar dolar değer kaybetti.

Dün Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Anagold Altın Madeni’nde liç alanı çöktü. Resmi verilere göre dokuz işçi kayıp. Olayla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı.

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığına ait madendeki bu göçük şirketin hisselerini de vurdu.

Reuters‘ın haberine göre maden ortaklığının yüzde 80’ini elinde bulunduran SSR Mining faciadan sonra üretimi askıya alırken şirketin; Toronto’da işlem gören hisseleri de çakıldı. Buna göre SSR Mining hisseleri yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

Hisselerdeki düşüş şirketin piyasa değerinden yaklaşık 1,4 milyar dolara mal oldu.