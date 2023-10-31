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Statta nazi selamı verilmesine tepki

Spor
  • 31.10.2023 06:00
  • Giriş: 31.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 31.10.2023 09:51
Statta nazi selamı verilmesine tepki
Lyon - Marsilya maçları gerilimli geçiyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

Spor Servisi

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde önceki gün oynanması planlanan Marsilya-Lyon maçı öncesinde yaşanan şiddet olaylarının yankısı sürüyor. Konuk takımın teknik direktörü Fabio Grosso’nun yüzünden yaralanmasına neden olan saldırıda 9 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Grosso’nun yanı sıra 5 polisin de yaralandığını belirtti. Olayla ilgili 2 soruşturma başlatıldı. Bazı Lyon taraftarlarının ertelenen maç öncesi tribünlerde maymun taklidi yapması ve Nazi selamı vermesi tepkiye neden oldu. Olimpik Lyon Kulübü, taraftarların ırkçı tavırlarını kınadı. Pazar günü Olimpik Marsilya ile deplasmanda yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü, bazı taraftarların saldırısına uğramıştı. Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maç ertelendi.

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