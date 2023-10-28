Stockholm'de Filistin için destek yürüyüşü

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, Filistin ile dayanışma için güvenlik önlemleri altında yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı binlerce gösterici, öğle saatlerinde Stockholm'deki İsveç Parlamentosu önünde toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Norra Bantorget Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

Gösteriye katılan Farklı Renkler Partisi (Nyanspartiet) lideri Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Yüksel, "Ukrayna Rusya savaşından dolayı AB ve BM'nin Rusya'ya yaptığı yaptırımların daha fazlasını İsrail'e yapması lazım. İsrail 70 yıldır savaş suçu işlemekte maalesef tüm dünya buna göz yummakta. İsveç hükümeti de İsrail, Filistin arasındaki çatışmalarda taraf tutarak İsrail'i tutmuştur. İsveç hükümetinin bu tutumu kınarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemede yargılanmasını istiyoruz." dedi.