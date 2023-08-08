‘Suikast kuryeleri’ sokaklarda: Son bir haftada 4 saldırı!

Son bir haftada gerçekleşen motosikletli silahlı saldırılar, dikkatleri ‘suikast kuryeleri’nin üzerine çekti. 2022 yılında sadece İstanbul’da 30’u aşkın motosikletli saldırı kayda geçmişti.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yaşanan motosikletli cinayet olayları dikkat çekmeye devam ediyor. Saldırı öncesinde ve sonrasında kask sayesinde kamufle olma ve trafikte kaçışı kolaylaştırmasının yanı sıra, suç vasıtasının ortadan kaldırılmasında da kolaylık sağlaması nedeniyle tercih edildiği belirtilen bu yöntemle son saldırı da önceki gece Beyoğlu’nda düzenlendi. “Yedi bela Taner” olarak bilinen, ismi daha önce birçok olaya karışan Taner Şanlı (36) motosikletli şahıslarca açılan ateşle öldürüldü.

Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre, böylece İstanbul’da son bir hafta içinde dört “tetikçi kurye” saldırısı kaydedilmiş oldu. Veriler, “tetikçi kuryeler”le 2022’de 30’un üzerinde saldırı gerçekleştirdiklerini ortaya koydu.

BİR SUÇ ÖRGÜTÜ YAYGINLAŞTIRDI

Mafya ve çete hesaplaşmalarında kullanılan bu yöntemi Barış Boyun organize suç örgütünün yaygınlaştırdığı biliniyor. Bu yöntemle silahlı saldırıların hedefi olan isimler arasında esi eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, ödüllü motosiklet yarışmacısı Bayram Diril ve organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı da bulunuyor.

İSTANBUL 2022: 30’U AŞKIN MOTOSİKLETLİ SALDIRI!

Geçen yıl 344 kişinin hayatını kaybettiği 324 cinayet olayıyla Türkiye’nin en çok cinayet işlenen ili olarak kayda geçen İstanbul, motosikletli saldırılarda da başı çekiyor. İstanbul’da sadece 2022’de 30’u aşkın motosikletli silahlı saldırı olayı yaşandı.

Son bir hafta içinde de Beşiktaş, Güngören, Çağlayan ve Beyoğlu’nda dört motosikletli saldırı olayı meydana geldi.

SUİKAST KURYELERİNİN SON HEDEFİ ‘7 BELA’

Çağlayan’da geçen hafta Musa Gavur, bir işyerinin önünde arkadaşlarıyla motosikletle iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Gavur hayatını kaybederken saldırganlar izini kaybettirdi.

Bu olaydan üç gün sonra Beşiktaş Çarşı’da bir balık restoranına motosikletten ateş açıp kaçmaya çalışan Sertan Taylan Hayal restorandan açılan karşı ateş sonrası hayatını kaybetti. Polis saldırganları arıyor.

Güngören’de de cumartesi gecesi özel aracıyla trafikte ilerleyen Sinan Çalışkanel yanına yaklaşıp müziğin sesini bahane ederek kendisine saldıran motosikletlinin bıçaklı saldırısının hedefi oldu. Çalışkanel olay yerinde hayatını kaybederken, polisin katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor.

“Kurye tetikçi” cinayetinin son örneği ise önceki gece Beyoğlu Tarlabaşı’nda yaşandı. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda bekleyen Taner Şanlı ile Berat Demir’e yanlarından geçen motosikletli ve kasklı şahıslarca ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan iki şahıstan “Yedi bela Taner” olarak bilinen Taner Şanlı hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Demir’in de hayati tehlikesi sürüyor. Şanlı, 2015 yılında cezaevinden firar etmiş, aynı yıl sahte kimlikle hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşinin ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar’da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

NİÇİN MOTOSİKLET?

Motosikletin, cinayetin yanı sıra birçok suç olayında kullanımının artmasının nedenlerini eski polis şefleri şöyle sıralıyor: