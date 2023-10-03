Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ekim'de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da meydana gelen saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etii.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:

"AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."