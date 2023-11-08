Süresiz işgal planı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci ayını geride bıraktı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 10 bin 328'e yükseldiği açıklandı. İsrail'in, Hamas tarafından kontrol edilen Filistin topraklarına yönelik hava bombardımanları hız kesmeden devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de insani yardım amaçlı ateşkes çağrılarını reddetti. Gazze'de insani yardımların girişi ve rehinelerin bırakılması gibi durumlarda saldırılara ara verebileceklerini ancak "genel bir ateşkes" olmayacağını söyleyen Netanyahu, savaş sona erdikten sonra İsrail'in "ucu açık bir süre boyunca" Gazze Şeridi'nin "genel güvenlik sorumluluğunu" elinde tutacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2,7 milyon Filistinli için insani yardım çağrısı başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının geri getirilmesi için "Hemen şimdi" çağrısı yapıyor. Aileler "Utanın, utanın" sloganlarıyla tepkilerini dile getiriyor.