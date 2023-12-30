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Suudi şirket, Hande Erçel’in sözleşmesini feshetti

Suudi Arabistanlı parfüm markası Laverne, sosyal medyada Atatürk fotoğrafı paylaşmasının ardından Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini sona erdirdiğini duyurdu.

Kültür Sanat
  • 30.12.2023 11:07
  • Giriş: 30.12.2023 11:07
  • Güncelleme: 30.12.2023 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
Suudi şirket, Hande Erçel’in sözleşmesini feshetti

Suudi parfüm markası Laverne’nin reklamında oynayan Hande Erçel, dün geceki Süper Kupa skandalının ardından sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı paylaştı.

Konuya dair açıklama yapmadığı için sosyal medyada yurttaşlar tarafından eleştiren Erçel, bu sabah erken saatlerde Instagram hesabından paylaştığı Atatürk görseline, “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.

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Erçel’in paylaşımının ardından ise Suudi şirketinden bu sabah 06.17’de açıklama yapıldı. 

Laverne’nin X hesabından Arapça yapılan açıklamada, “vatanın kırmızı çizgi” olduğu ifade edilerek Hande Erçel ile olan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı da kullanıldı.

Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve Türkiye'ye dönmüştü.

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