Tahliye edilen Ogün Samast, duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı davanın 26 Aralık'taki durulmasına katılmaması halinde yakalama kararının çıkarılacağı belirtildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın 26 Aralık’taki ilk duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

Samast 15 Kasım’da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edilmişti. 17 Kasım’da Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni düzenlenen İddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Samast, 26 Aralık Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak. Tensip zaptında mahkeme, Ogün Samast'ın tahliye olurken cezaevine bildirdiği adres kaydını cezaevinden istedi.

DOSYADA BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tensip zaptında, Samast’ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın dosyası ile her iki dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlatıldı. Mahkeme yargılama sonucu verilecek kararın hukuki güvenlik hakkı kapsamında birbirine tesir edeceği kanaatinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayla birleştirme talebinde bulundu.

YARGILAMA AÇIK YAPILACAK

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Ogün Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtilirken, Samast’ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceği belirtildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Nisan 2021 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki sıfatıyla, Ogün Samast'ın ise 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Ogün Samast'ın doğrudan FETÖ üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, ancak Samast'ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı.

Samast'ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.