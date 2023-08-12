Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama: Telefondan başımı alamıyorum

Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan oyuncu Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Karadağlı, telefondan başını alamadığını, daha sonra 'gerekli açıklamaları yapacağını' söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ilk açıklamasında daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

Hürriyet Gazetesi'nden Behlül Aydın'ın telefonla ulaştığı Karadağlı, şunları söyledi:

"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda. Telefonlardan başımı alamıyorum.”

Tamer Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Merve Dizdar'ın kadın olmanın zorluklarına değindiği konuşmasına tepki göstererek "Yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi doğru gelmiyor" sözleriyle tartışma yaratmıştı.

İki sene önce Altın Portakal ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın'ın konuşmasını bölen Karadağlı, LGBTİ+'ları hedef gösteren mitinge de destek vermişti.