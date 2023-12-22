Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerini izledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü balet Tan Sağtürk, TBMM Genel Kurulu'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine katıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam etti.

T24'te yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de izledi.

İktidara yakın açıklamalarıyla dikkat çeken ve Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Haluk' karakteriyle ünlenen oyuncu Tamer Karadağ 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü; Tan Sağtürk ise 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmıştı.