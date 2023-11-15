Tanju Özcan'dan Muharrem İnce çıkışı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye geri dönmesi çok istediğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, uzun yıllar CHP'de üst düzey görev aldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce’nin CHP’ye, 'babaevine' geri dönmesini çok istediğini söyledi.

Belediye tarafından yapılan bir sosyal tesiste basın toplantısı düzenleyen Özcan, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in partisinin ilk grup toplantısında CHP'den ayrılanlar için yaptığı 'babaevine dönme' çağrısını değerlendirdi.

"YÜZDE 99 DÖNECEĞİM"

Kendisinin de geri dönüşünü talep ettiğini belirten Özcan, şunları söyledi:

“Şu an ben tüzüğün aradığı şekilde geri dönüşümü talep ettim. Zannediyorum önümüzdeki hafta Parti Meclisi'ne sevk edilecek. Orada da oylama yapılacak. Dönmem için karar çıkarsa yüzde 99 partime geri döneceğim diyebilirim. Geldiğimiz noktada benim arzu ettiğim, yıllardır dile getirdiğim hatta bu uğurda 200 kilometre yol yürüdüğüm bir süreçte değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı. Yeni MYK değişimini yeni gölge kabine ile birlikte anlayışında önemli ölçüde değiştiğini kadroların gençleştiğini, kadınların partide daha çok söz sahibi olduğu yeni bir döneme girildiğini memnuniyetle görüyorum. Genel başkanımızdaki heyecanı görüyorum. Parti içinde kenetlenme adına atılmış bir adım var. Siyasi söylemleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş insanların yeniden partimize dönmesi tüm parti açısından önemli. Ben yerel seçimde CHP’nin ve ülkemizin önünün açıldığını görüyorum. İhtiyaç olan bir değişimdi.”

"İNCE GERİ DÖNERSE KENDİM DÖNMÜŞ GİBİ SEVİNİRİM"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de CHP’ye geri dönmesini temenni ettiğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:

“Muharrem İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Bana yeni sürecin benim için hayırlı olması dileğinde bulundu. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın babaevine dönme tabiri çok güzel oldu. CHP nasıl benim babaevimse, Özgür Özel’in babaeviyse en az bizim kadar Muharrem İnce’nin de babaevi. Artık ayrı gayri olmaması lazım. Ayrı parti kurarak sonuç almanın çok kolay olmayacağını Muharrem İnce gibi tecrübeli bir siyasetçi de görmüştür. Eğer partiye dönerse kendi dönüşüm kadar sevinirim. Muharrem İnce bu partinin değerlerinden bir tanesi, partinin evlatlarından bir tanesi. Yetenekli bir siyasetçi ve halk tarafından beğenilen bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Dönmesini hemen hemen her üye ister ben de Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmesini istiyorum çok istiyorum.”