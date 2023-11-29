Taraflar ateşkesin uzatılması için masada

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Gazze'de ateşkesin süresi iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas 11 İsrailli rehineyi, İsrail ise 33 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceği açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan dört günlük ateşkesin süresinin önceki akşam iki gün daha uzatıldığının açıklanmasının hemen sonrasında Hamas 11 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Bu gelişmenin ardından İsrail de Hamas'ın bıraktığı rehinelere karşılık 33 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. İsrail Ordusu serbest bırakılan 11 kişinin İsrail topraklarına ayak bastığını duyururken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, "33 Filistinli sivilin" İsrail'deki cezaevlerinden salıverildiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı 11 kişi arasında iki Alman gencinin de bulunduğunu duyurdu. Baerbock, "52 günlük acı ve çaresizlikten sonra anneleri onlara yine sarılabilir. Diğer aileleri düşünüyorum. Onların da sevdiklerine yine sarılabilmeleri için her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail-Alman vatandaşı iki kişinin yanı sıra serbest bırakılanlar arasında çifte vatandaş üç Fransız ve altı Arjantinli de bulunuyor.

Ateşkesin uzatılmasına Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'dan olumlu tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılmasını, "umut ve insanlık ışığı" diye nitelendirerek, bu sayede Gazze Şeridi'ndeki insanlara insani yardımların artırılabileceğini söyledi.

BLINKEN KUDÜS YOLUNDA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken'in bu ziyarette Gazze'deki savaşta son durum ve Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler hakkında bilgi alacağını belirtti. Bakanın bugün NATO dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Brüksel'de olacağı daha sonra ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Kuzey Makedonya'ya gideceği duyuruldu. Blinken'ın Kuzey Makedonya'dan İsrail'e gitmesi bekleniyor.