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Tarım aracı 80 metreden yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 80 metreden yuvarlanan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü 60 yaşındaki Halit Sevim hayatını kaybetti.

Güncel
  • 12.08.2023 11:13
  • Giriş: 12.08.2023 11:13
  • Güncelleme: 12.08.2023 11:19
Kaynak: DHA
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Tarım aracı 80 metreden yuvarlandı: 1 ölü
Fotoğraf: DHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 60 yaşındaki Halit Sevim, kullandığı tarım aracının kontrolünü kaybederek 80 metreden aşağıya yuvarlandı. Sevim, hayatını kaybetti. 

Kaza, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gökçüköy mevkisinde meydana geldi.

Halit Sevim’in kontrolünü yitirdiği tarım aracı yaklaşık 80 metreden yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaralı halde uçurumdan çıkardığı Halit Sevim, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. 

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