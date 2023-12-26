Tarım üssüne zehir!

Haber Merkezi

Çanakkale’de çevre kirliliğine yol açan projelere bir yenisinin eklemek istenmesine karşı bölge halkı harekete geçti. Lapseki ilçesinde tarım cennetinin ortasında yapılmak istenen kurşun-çinko madenine karşı köy muhtarları dilekçe verdi.

Marmotek Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan; Çataltepe maden projesine ilişkin ÇED raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesinde yayımlandı. Evrensel gazetesinin haberine göre bölgedeki köylerin muhtarları bakanlığın Çevresel Etki İzin Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçeler göndererek madene karşı olduklarını iletti.

Madenin tarım ve hayvancılıkla geçinen yöre halkının su kaynaklarını, havasını, toprağını kirleteceği ve halk sağlığı sorunlarına yol açacağı belirtildi. Çataltepe, Nusratiye, Beypınar, Doğandere ve Dişbudak köylerine çok yakın olan maden işletmesinin bölgeyi yoğun bir toz kirliliğine maruz bırakacağı dile getirildi. Nusratiye Göleti su havzasının da kirleneceğine vurgu yapıldı. Dilekçelerde tüm bu nedenlerden dolayı maden işletmesine ÇED olumsuz belgesi verilmesi ve verilen izin-ruhsatların geri alınması talep edildi.

Maden işletmesinin kurulmak istendiği alan tarımsal üretimi ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle “Türkiye’nin Hollanda’sı” olarak niteleniyor.