Tarkan'dan yeni albüm açıklaması: Yakındır kavuşmamız

Sanatçı Tarkan, yeni albümün bitmek üzere olduğunu belirterek "Yakındır kavuşmamız" dedi.

Sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son albümünün bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Stüdyoda çalışırken verdiği pozla paylaşım yapan Tarkan, sevenleriyle şu mesajı paylaştı:

“Biliyorum ‘Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

Son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olan Tarkan, Cumhuriyetin 100'üncü yılı için de "Sen Rahat Uyu" adlı marşı yazmıştı.

Tarkan son olarak 2017'de '10' adlı albümü çıkarmıştı. Tarkan'ın 10. albümünde 14 şarkı yer almıştı.