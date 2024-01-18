Tartışmaları yeniden gündemde: Melih Gökçek'ten 'Turgut Altınok'suz kutlama mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP Ankara adayı 'Turgut Altınok'u isim vermeden kutladı. Gökçek ve Altınok, yaşadığı tartışmalarla biliniyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, Turgut Altınok'un AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından kutlama mesajı paylaştı.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Cumhurbaşkanı'mız 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adaylarımızı açıkladı... Ankara'mıza ve tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olsun... Bu seçimlerden AK Partimiz inşaallah zaferle çıkacaktır..." dedi.

Melih Gökçek'in kutlama mesajında Turgut Altınok'un ismini anmaması dikkati çekti.

SN CUMHURBAŞKANI’MIZ

17 BÜYÜKŞEHİR 31 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZI AÇIKLADI…



ANKARA’MIZA VE

TÜM TÜRKİYE’YE

HAYIRLARA VESİLE OLSUN…



BU SEÇİMLERDEN

AK PARTİMİZ İNŞAALLAH ZAFERLE ÇIKACAKTIR… pic.twitter.com/CTE1SStHnM — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 18, 2024

TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Turgut Altınok'un adaylığının açıklanmasının ardından Melih Gökçek ile tartışmaları da yeniden gündeme geldi.

12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994'ten bugüne 2009 - 2019 yılları hariç olmak üzere toplamda dört dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Turgut Altınok ile Melih Gökçek arasındaki tartışmalar 2008 yılında silahlı çatışmaya kadar uzadı.

Keçiören’deki Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda, Keçiören Belediyesi'ne ait tabelanın sökülmesine park görevlileri müdahale edince tartışma çıktı. Birkaç gün sonra ise kimliği belirsiz kişilerce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı kurşunlandı.

Melih Gökçek, “Keçiören Belediyesi'ne ait bir rivayete göre 20 araçla girenler, silahlarını çekip tarayarak ayrılmışlardır” diyerek saldırıdan Altınok’u sorumlu tuttu. Altınok ise iddiaları, “Baskına uğrayan, tabelaları kırılan ve çalınan Keçiören Belediyesi'dir. Anakent Belediyesi suçüstü yakalanmıştır. Keçiören Belediyesi'nde ne ihale ne arazi ne rant mafyası vardır. Biz tamamen hizmet endeksli çalışan belediyeyiz” sözleriyle yalanladı.

İki isim arasında sık sık “en borçlu belediye” tartışması da yaşandı. Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyesidir” açıklaması ile Gökçek’i hedef aldı.

Melih Gökçek ise Mustafa Ak'la katıldığı bir mağazanın açılışında Turgut Altınok'u şu sözlerle hedef almıştı:

"Turgut Altınok 150 trilyon lira borçla devretti belediyeyi Keçiören'e. Zaten Turgut Altınok'un 3 yıl 7 günlük mahkûmiyeti var. Seçilse de dolayısıyla otomatikman düşecek. Bunu da net olarak söylüyorum. Bazı yerlerde 'bak diyor, gösteriyor. Savcılık kağıdım var temiz' diyor. Savcılık kağıdı temiz olup, Yargıtay'dan onaylandıktan sonra konu tasdik olmuş ve direk olarak savcılığa girmiş olur. Bu mahkûmiyeti olmadığı anlamına gelmez. Şu an konu Yargıtay'da. Yargıtay'da mahkumiyeti tasdik edildiği anda otomatikman Altınok'un belediye başkanlığı bitiyor."