TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı ile görüştü: Gündem 'değerlere aykırı' diziler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti. Görüşmede, Şahin'in Kurtulmuş'a son dönemde "kamuoyunda rahatsızlık uyandıran" bazı dizilerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Güncel 02.01.2024 17:11 Giriş: 02.01.2024 17:11

Güncelleme: 02.01.2024 17:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA