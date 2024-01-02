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TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı ile görüştü: Gündem 'değerlere aykırı' diziler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti. Görüşmede, Şahin'in Kurtulmuş'a son dönemde "kamuoyunda rahatsızlık uyandıran" bazı dizilerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Güncel
  • 02.01.2024 17:11
  • Giriş: 02.01.2024 17:11
  • Güncelleme: 02.01.2024 17:19
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı ile görüştü: Gündem 'değerlere aykırı' diziler
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti.

Kurtulmuş, RTÜK Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, son dönemde kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtilen, milli ve manevi değerlere aykırı olmakla suçlanan dizilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında RTÜK Başkanı Şahin'den bilgi aldığı aktarıldı. 

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