TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerini yarıda kesti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Meclis kürsüsünde fenalaşması ve hastaneye kaldırılmasının ardından TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerini çalışmalarını yarıda kesti.

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, bugünkü bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle çalışmalarını yarıda kesti.

Bitmez'in kürsüde konuşurken fenalaşarak yere düşmesi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılması nedeniyle birleşime dört kez ara verildi.

Dördüncü aranın ardından Genel Kurul'un bugünkü çalışmalarını sonlandırmasını öngören Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

Kabul edilen öneri ile bugün Genel Kurul'da görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin birinci tur görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Perşembe günkü birleşimde yapılması kararlaştırıldı.

Öneriye göre, 21 Aralık'tan sonraki görüşmeler birer gün ötelendi. Bu nedenle 24 Aralık Pazar günü bitmesi öngörülen bütçe görüşmeleri, 25 Aralık Pazartesi günü tamamlanacak.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, Bitmez'e anjiyo işlemi yapıldığını ifade etti.

Milletvekili arkadaşlarıyla hastaneye gittiklerini belirten Karaca, Bitmez'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bitmez'e ve Saadet Partisi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanvekili Karaca, konuşmaların ardından birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.