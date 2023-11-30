Tefecilerin Seçil Erzan’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı: Boş araziye götürüp video çekmişler

'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla ismi gündemden düşmeyen bankacı Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından tehdit edildiği, boş araziye götürülüp çekilen video ortaya çıktı.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; iddianamede de tefeciler tarafından tehdit edildiğini anlatan Erzan'ın, boş bir araziye götürüldüğü, videoda tefeciler ne söylerse tekrar ettiği görüldü.

Görüntüleri Kanal D Haber yayınlandı. İddiaya göre, fon zincirinin içinde olan ve sisteme 10 milyon lira yatıran "Muci" lakaplı İranlı Hakkani, parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırdı. Boş bir araziye götürüp video çeken Hakkani, Erzan'a söylediklerini tekrarlattı.

SÖYLENENLERİ TEKRAR ETTİ



Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.

ERZAN'IN BAHSETTİĞİ 'MUCİ' KİM?



Erzan'ın Muci diye bahsettiği kişi ise iddianamede adı geçen ve aynı zamanda Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi İranlı Hakkani.

TEFECİDEN 10 MİLYON ALIP 14 MİLYON LİRALIK SENET İMZALAMIŞ



Hakkani'nin, Erzan'dan daha fazla para istemesi üzerine Erzan'ın Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

Erzan, İranlı Hakkani ile birlikte 10 milyon liraya karşılık 14 milyon liralık senet imzaladığını ve bunu elden ödediğini ifade etti. Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim" ifadelerini kullandı.

İranlı Hakkani, senette adı yazmasından dolayı borçlu görünüyordu. Bunun üzerine Hakkani, Erzan'ı evinden aldı. Arabasına bindirip boş bir araziye götürdü ve videoya çekti.