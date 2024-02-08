Tek suçları sendikalı olmak: DHMİ, depremzede ve engelli çalışanları dahi sürdü

BTS, DHMİ yönetiminin depremzede ve engelli çalışanları dahi uzak kentlere sürdüğünü, 42 yıllık çalışana lojman verilmediğini açıkladı. DHMİ’de “yüzlerce torpilli çalışanın oturduğu yerden maaş aldığı” da ifade edildi

Haber Merkezi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) örgütlü olduğu Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) dair dikkatleri çeken bir açıklama yaptı. BTS Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında, engelli ve depremzede sendika üyelerinin dahi sürüldüğü belirtilerek, “Tayin ve atamalardan kurumun pek çok karar ve uygulamasına kadar ayrımcılık, kayırmacılık ve hukuksuzluklara tanık olmaktayız” denildi.

BTS Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman tarafından okunan basın açıklamasında, “Hukuksuz karar ve uygulamaların başında usulsüz atamalar gelmektedir. Kurumda Hülle Atama dediğimiz yöntemle pek çok çalışan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na girmeden, sınav gerektirmeyen unvanlara atanmış, bu unvanlarda çok kısa bir süre çalışmasına hatta hiç çalışmamasına ve atandığı işyerine gitmemesine rağmen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na girmeyi gerektiren bir unvana atanmışlardır. Şu ana kadar yapılan bu hülle atamalarla ilgili 140’tan fazla dava açmış bulunmaktayız. Açtığımız bu davalardan sonuçlanan 60’tan fazlası atamaların hukuka aykırı olması nedeniyle iptal edilmiş, devam etmekte olan davalar da aynı çerçevede sonuçlanmak üzere sürmektedir” ifadeleri yer aldı.

TEK TEK ANLATTILAR

Öte yandan depremzede ve engelli sendika üyelerinin dahi haksızlığa uğrayıp baskıya maruz kaldığı vurgulandı. BTS üyesi çalışanlara yapılan şöyle anlatıldı:

-Selçuk Ular: Çanakkale Havalimanında memur olarak görev yapmakta olan aynı zamanda Çanakkale İl Temsilcimiz 4688 Sayılı yasaya aykırı olarak ve hakkında hiçbir disiplin cezası olmamasına rağmen Erzurum Havalimanına amirin teklifi üzerine sürgün edilmiştir. Selçuk Ular’ın yüzde 65 engel raporu bulunmaktadır.

-Ferit Can: Çanakkale Havalimanı’nda koruma ve güvenlik şefi olarak görev yapmakta olan ve mobbing davasını kazanmasına rağmen halen mobbinge maruz kalmaktadır. Güvenlik Şefi olmasına rağmen havalimanı güvenlik komisyonuna dahil edilmeyip yerine güvenlik memuru dahil edilmiştir.

-Efekan Kemaloğlu: Çanakkale Havalimanı Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken keyfi olarak 2 defa tenzili rütbe ve sürgün edilen üyemiz halen baskı ve mobbingler devam etmektedir Mahkeme kararları olmasına rağmen Çanakkale Havalimanı Müdür Yardımcılığından alınmış ve dün itibariyle Çanakkale Gökceada Havalimanına Şef olarak naklen tayin edilmiştir.

-Remziye Akar: Antalya Havalimanı’nda AİM Memuru olarak çalışmaktadır. İşyeri birim amiri ve çalışanların üyemize mobbing uygulaması neticesinde, üyemiz CİMER’e şikayet etmiş ve kurum mobbing yapanlara hiçbir işlem tesis etmezken üyemizin şikayetini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazı yazarak AİM Sivil havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da üyemizin çalışma lisansı keyfi olarak afaki gerekçelerle askıya alınmış ve İstanbul’da özel bir hastaneye lisans alması için geçici olarak görevlendirilmiştir yani mobbinge halen devam etmektedir.

-Aziz Taş: Batman havalimanında ARFF Memuru olarak görevli iken hakkında hiçbir adli veya idari soruşturması olmamasına rağmen güvenlik komisyonunun keyfi uygulamaları neticesinde güvenlik komisyonu görevli giriş kartını iptal etmiş ve Şırnak Havalimanına sürgün edilmiştir.

-Erhan Demir: Kahramanmaraş Havalimanı’nda iş makinası sürücüsü olarak görev yapan aynı zamanda Depremzede olan üyemiz Hakkari Havalimanına sürgün edilmiştir.

-Cesur Sayan: Kahramanmaraş Havalimanı’nda iş makinası sürücüsü olarak görev yapan aynı zamanda Depremzede olan üyemiz amirin keyfi uygulamaları neticesinde D sicil verilmesi gerekçe gösterilerek Kars Havalimanına sürgün edilmiştir.

-Adem Keleş: Balıkesir Kocaseyit Havalimanı’nda iş makinası sürücüsü olarak görev yapan üyemiz amirin keyfi uygulamaları neticesinde D sicil verilmesi gerekçe gösterilerek Erzurum Havalimanı’na sürgün edilmiştir.

-Hasan Çelik: Antalya Havalimanı’nda 42 yıllık personel olmasına ve lojman konusunda mahkemeyi kazanmasına rağmen üyemiz mağdur edilmiştir.

EŞİT DAVRANILMASINI İSTİYORUZ

“DHMİ yönetimini kuruma ve çalışma barışına zarar veren bu karar ve uygulamalardan bir an evvel dönmeye ve mahkeme kararlarına uymaya çağırıyoruz” denilen açıklamada şu talepler sıralandı:

-“DHMİ’de yüzlerce torpilli çalışanın oturduğu yerden maaş alması engellenmeli, sözü edilen kişilerin hakkaniyete uygun şekilde görevlendirilmelerinin yapılmasını istiyoruz.

-Haksızca atandığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş kişilerin mahkeme kararına uygun şekilde eski görev yerlerinde görevlendirilmesini istiyoruz.

-Lojmanlardan faydalanma konusunda görev tahsis, hizmet tahsis ve sıra tahsisli dağılımlarda adil denge gözetilmesini görev tahsisli lojman sayısının artırılması ile eş durumu nakilleri ile yapılan tayinlerde bütün personele eşit davranılmasını istiyoruz.”