Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrika inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan işçilerden Zekeriye Midilli yaşamını yitirirken, Adem Kalaycı yaralı olarak kurtarıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 16.01.2024 10:04 Giriş: 16.01.2024 10:04

Güncelleme: 16.01.2024 10:08 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrika inşaatında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Zekeriye Midilli (39) hayatını kaybetti, Adem Kalaycı (24) yaralı olarak kurtarıldı.



Olay, dün öğleden sonra Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana geldi. Hafriyat çalışması sırasında 9 metre derinlikte çalışan Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dinleme yaparak başlattıkları kurtarma çalışmasında 12 saat sonra Adem Kalaycı'yı, yaralı olarak toprak altından kurtardı. Kalaycı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler bir süre sonra Zekeriya Midilli'nin cansız bedenine ulaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sultanbeyli'de işçi konteynerinde yangın: 3 genç işçi öldü! İşçilerin “kader”i ucuz ölümler mi?