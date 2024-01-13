Tel Aviv ile Ankara arasında 'soykırım' gerilimi

İrail Dışişleri Bakanı Katz, soykırım suçlamalarında İsrail'in mahkûm olacağına inandığını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ermenileri, Kürtleri hatırlıyoruz. İsrail, sizin barbar müttefiklerinize karşı yıkımda değil, savunmada" diye yanıt verdi. Katz'ın açıklamasına Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" yanıtı geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın soykırım suçlamasıyla İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı dava konusundaki açıklamalarına İsrail'den sert yanıt geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "X" hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişinde Ermeni soykırımı bulunan bir ülke olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi İsrail'i hedef alan asılsız iddialarla övünüyor. Ermenileri, Kürtleri hatırlıyoruz. Tarihiniz kendini anlatıyor. İsrail, sizin barbar müttefiklerinize karşı yıkımda değil, savunmada" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in mahkum olacağına inandığını söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkûm olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz."

ANKARA'DAN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamasına Ankara'dan, "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" yanıtı geldi.

Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili bir soru üzerine, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" ifadelerini kullandı.