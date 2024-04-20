Temeli 2013'te atıldı, öngörülen maliyet 15 kat aşıldı: Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı için tarih verdi

2013’te başlayan ancak hala tamamlanamayan "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı" projesine yönelik konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Projemizin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İktidarın hemen her seçim döneminde seçim malzemesi olarak kullanmasına karşın bir türlü tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da Bayat ilçesindeki Bayat-1 tüneli ile il merkezindeki V01 Viyadüğü'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde gelinen son durumu yerinde görmek için saha programı düzenlediklerini söyledi.

Uraloğlu, "Hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içinde de kazısını bitirmiş olacağız" dedi.

"2027 YILINDA BİTİMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İktidarın, “Bin 80 günde tamamlanacak” iddiasıyla 2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir YHT Projesi, aradan geçen 11 yıla karşın sonuca ulaştırılamadı. Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam maliyeti 2022 yılında 47,1 milyar TL, 2023 yılında ise 62,5 milyar TL olarak revize edilmişti.