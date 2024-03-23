TFF'den Süper Kupa açıklaması: Tarih kesinleşti

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da Urfa’da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da Urfa’da oynanacağını açıkladı.

TFF'nin web sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı çeyrek final maçı nedeniyle maçın ertelenmesini talep etmiş ve TFF'ye başvurmuştu.