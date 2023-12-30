TFF kafilesi İstanbul'a döndü: Büyükekşi'den açıklama

TFF kafilesi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa skandalının ardından Türkiye'ye döndü. Burada basın mensuplarına konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, "Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi. Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim" yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi ülekeye dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

BÜYÜKEKŞİ: GEREKLİ AÇIKLAMAYI DÜN YAPTIK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'ın Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlere izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray, maça çıkmama kararı alarak aynı gece ülkeye dönmüştü.

Yaşanan krizin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Skandala ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise kuralların 20 Ekim'de TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında imzalanan protokolle belirlendiğini, kulüplerin maç günü protokole ekleme yapmak istediği ancak Suudi yetkililerin bunu kabul etmediğini belirtmişti.