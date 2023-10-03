TGC'den Halk TV'ye 'Medya Mahallesi' tepkisi: Basın özgürlüğüne doğrudan müdahale

TGC, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getiren Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırılmasına tepki gösterdi. TGC'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılmasını 'basın özgürlüğüne müdahale' olarak değerlendirdi.

TGC, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayımlanan Medya Mahallesi programında, Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini getirmesinin ardından kanalın programı yayından kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne atıfta bulunan TGC, "Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir" ifadelerine yer verdi.

TGC'nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Gazeteci mesleği gereği her olayı sorgulamakla yükümlüdür. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli ancak ifade özgürlüğünün sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde olmalıdır. Bildirgenin ışığında Ayşenur Arslan’ın terör olayıyla ilgili sorgulaması ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle gözaltına alınması kabul edilemez. Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Üyemiz Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz.”