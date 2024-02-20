THK'nin AKP’li kayyumu, iktidarın 'hurda, vizontele' dediği söndürme uçaklarını övdü

THK'nin AKP’li kayyumu Kemal Yurtnaç, yıllarca orman yangınlarında kullanılmayan, iktidarın 'Hurda, antika, vizontele' dediği söndürme uçaklarını övdü. Yurtnaç, “Orman yangınları için çok elverişli ve gövdeleri gayet sağlam uçaklar” dedi.

HABER MERKEZİ



Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu’nun (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK’nin söndürme uçaklarını övdü.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Yurtnaç, yangın söndürme uçaklarının her zaman devletin ve Türk milletinin hizmetinde olduğunu ve bundan sonra da olacağını vurgulayarak Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına ilişkin açacağı ihaleye gireceklerini bildirdi.

Kemal Yurtnaç, 9 yangın söndürme uçağından 4'ünün aktif olarak kullanıldığını bildirerek, "Bunlar, gövdeleri gayet sağlam uçaklar. Yani helikopterler 2 bin-2 bin 500 litre su alırken, THK bünyesindeki yangın söndürme uçakları yaklaşık 5 bin litre su alıyor. Orman yangınları için çok elverişli uçaklar" diye konuştu.



YERDEN YERE VURMUŞLARDI



Kayyum Yurtnaç’ın övdüğü söndürme uçakları için eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli defalarca hurda, antika demişti. Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.



Pakdemirli, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “THK’nin söndürme uçakları neden kullanılmıyor?” şeklindeki soru önergesine verdiği yanıtta da “Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından dolayı yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DA "THK'NİN KULLANILACAK UÇAĞI YOK" DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu’nun uçakları varmış da… Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.

5 DAMACANA SU…

AKP iktidarı, özellikle Bekir Pakdemirli’nin Orman Bakanlığı görevine atanmasından sonra, uzun yıllar başarıyla görev yapan Türk Hava Kurumu’nun CL-215 tipi uçaklarını devre dışı bırakmıştı. Son üç yıldır ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmamıştı. Bu da 5 kova veya 5 damacana su eksiği nedeniyle THK uçakları ihaleye sokulmadı yorumuna neden olmuştu.