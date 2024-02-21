THK’ye çöktüler!

Türk Hava Kurumu’nda kayyum dönemi süresiz uzatıldı. Yandaş Cihannüma Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti’nin yöneticileri kurumda kritik görevlere getirildi. THK’nin para kazandığı işleri ve kasası yandaşlara teslim edildi.

İsmail ARI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu (THK) yaklaşık 4,5 yıldır kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. 2019’da kuruma atanan heyetin üyeleri değişse de kurum ısrarla genel kurula götürülmüyor.

Kuruma kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 13 Mart 2023 tarihinde kayyum dönemini 'sonlandırmaya' karar vermişti. Ardından 18 Kasım 2023’te genel kurul düzenleneceği açıklanmıştı. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “Kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulu ertelemesini talep etti. Mahkeme ise kayyumun talebini kabul ederek “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar vermişti.

SÜRESİZ ERTELENDİ

Şimdi ise Kayyum Heyeti 6 Şubat’ta yeniden mahkeme başvurarak genel kurul sürecinin 2 yıl uzatılmasını istedi. Mahkeme 16 Şubat’ta bir süre belirlemede, genel kurul sürecini ertelendi. Ancak THK’de yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.

THK Tüzüğü’nde yer almadığı halde Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı unvanları oluşturuldu. Genel Başkan Vekili olarak aynı zamanda Kayyum Heyeti’nde yer alan Mustafa Cihad Feslihan atandı. Ayrıca yandaş Cihannüma Derneği’nin yöneticileri olan İbrahim Taşdemir ile Abdullah Şengönül de THK Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Nurdoğan ise THK Yönetim Hizmetleri Başkanı yapıldı.

Kayyumun oluşturduğu yeni makamlara atanan yöneticilere ne kadar maaş verildiği veya makam aracı verilip verilmediği gibi detaylar ise bilinmiyor.

AKP’Lİ KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan 2 Kasım’da THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı.

Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Ayrıca Yurtnaç sportif havacılık alanında ülkede uluslararası sertifika verebilen tek kurum olan THK’nin yetkilerini almak isteyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

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‘HURDA’ DEDİKLERİNİ ÖVDÜ

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Anadolu Ajansı’na konuştu. Yurtnaç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin defalarca hurda ve antika dediği, hatta “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle… Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” şeklinde açıklamalar yaptığı söndürme uçaklarını övdü. Yurtnaç, 9 yangın söndürme uçağından 4'ünün aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Bunlar, gövdeleri gayet sağlam uçaklar… Orman yangınları için çok elverişli uçaklar" diye konuştu. Ayrıca Yurtnaç, “Yangın söndürme uçaklarının her zaman devletin ve Türk milletinin hizmetinde olduğunu ve bundan sonra da olacağını” vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin açacağı ihaleye gireceklerini bildirdi.