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THY'nin Milano seferleri iptal edildi

THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 28.09.2023 09:29
  • Giriş: 28.09.2023 09:29
  • Güncelleme: 28.09.2023 09:36
Kaynak: AA
THY'nin Milano seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İtalya Milano'da  29 Eylül'de (yarın) yapılacak olan grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri iptal edildi. 

İptal edilen seferleri THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

Üstün, yaptığı açıklamada, 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını kaydetti.

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