THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu

THY Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir cansız beden bulundu. Olay yerine polis çağırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir cansız beden bulundu.

Edinilen bilgiye göre , TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı.

Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu.

Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.