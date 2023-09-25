Timur Soykan’dan Yeni Şafak’ın manşetine tepki: H.K.G. ile Zoroğlu vakasının ilgisi yok

BirGün yazarı Timur Soykan, Türkiye'nin gündemine getirdiği Prof. Dr. Salih Zoroğlu vakası üzerinden, H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi skandalını manipüle etmek isteyen Yeni Şafak gazetesine tepki gösterdi. Zoroğlu vakasının istisnai olduğunun altını çizen Soykan, “H.K.G'nin çok aykırı bir örnek olan Prof. Salih Zoroğlu ile hiçbir teması yok. Ayrıca H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığına dair çok sayıda delil var” dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan, kendi hastalarını ketamin adlı ilaç üzerinden yönlendirdiği iddia edilen Prof. Dr. Salih Zoroğlu vakasını, Hiranur Vakfı’ndaki cinsel istismar skandalını aklamak için kullanan Yeni Şafak gazetesine tepki gösterdi.

İki olayı da Türkiye'nin gündemine getiren gazeteci olan Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H.K.G.’nin 6 yaşında bir çocukken zorla ‘evlendirilmesi’ ve sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakılması ile çocuklara ketamin ilacı veren ve onları yanlış şekilde yönlendirdiği iddia edilen Prof. Dr. Zoroğlu vakasının birbiriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını vurguladı.

“Şimdi siyasal İslamcılar, H.K.G. bir psikiyatriste gitti diye Zoroğlu vakasından faydalanmak istiyor. H.K.G'nin çok aykırı bir örnek olan Prof. Salih Zoroğlu ile hiçbir teması yok. Ayrıca H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığına dair çok sayıda delil var” hatırlatmasını yapan Soykan, Zoroğlu gibi istisnai ve aykırı bir vakanın, cinsel istismara uğrayan çocuklar aleyhine bir argümana dönüştürülemeyeceğini belirtti.

Soykan, “Türkiye’deki insanların çok istisnai bir olayla ülkenin çok büyük bir sorunu olan cinsel istismar gerçeğini ayırabilecek zekada olmadığını düşünüyorlar. Bunun aksini kanıtlamalıyız. Çocuklarımızı bu sapkın zihniyetlerden korumak zorundayız” dedi.

Timur Soykan’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“‘SAF KÖTÜLÜK NEDİR’ DENİLDİĞİNDE AKLIMA BU MANŞET GELECEK”

“1-‘Saf kötülük nedir’ denildiğinde aklıma hep bu manşet de gelecek. Tarikat şeyhini korumak için çocuğa cinsel istismarı savunacak kadar kötüler. Çok çok istisnai, dünyada örneği olmayan Prof. Zoroğlu vakası ile H.K.G'nin cinsel istismarını örtmek istiyorlar.

2- Prof. Zoroğlu vakası ile H.K.G. olayının uzaktan yakından ilgisi yok. Prof. Zoroğlu vakasında çocuklar, cinsel istismara uğramadıklarını söylüyor. Zoroğlu, ‘Çoklu kişilik bozukluğu’ teşhisi koyup, “İçinizdeki diğer kişilikler hatırlamanızı engelliyor” diyor.

3- Zoroğlu, çocuklara halüsinasyon ve bilinçte bölünmeye neden olan, telkine açık hale getiren ketamin ilacı veriyor. Bu ilacın çocuklara verilmesi yasak. İlacın etkisi, telkin ve baskıyla çocukları cinsel istismara uğradıklarına ikna ettiği öne sürülüyor.

4- Şimdi siyasal İslamcılar, H.K.G. bir psikiyatriste gitti diye Zoroğlu vakasından faydalanmak istiyor. H.K.G'nin çok aykırı bir örnek olan Prof. Salih Zoroğlu ile hiçbir teması yok. Ayrıca H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığına dair çok sayıda delil var.

5- H.K.G. 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat mensubu Kadir İstekli ile evlendirilmesinden sonra başlayan cinsel istismarı detaylarıyla anlattı. Zoroğlu gibi aykırı bir vaka cinsel istismar vakalarında çocuğun, kadının beyanının esas alınmasına karşı bir argümana dönüştürülemez.

6- H.K.G., Kadir İstekli ile ses kaydını savcılığa verdi. Kadir İstekli kayıtta H.K.G ile 6 yaşında evlendiklerini ve cinsel istismarın başladığını itiraf ediyor. Nikahlarını şeyhin kıydığını anlatıyor. H.K.G. ile 6 yaşındayken diğer müritlerin de evlenmek istediğini söylüyor.

7- H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiğini inkar eden ağabeyinin Hiranur Vakfı’nın etkinliğinde çocuk yaşta evliliği savunduğu konuşmanın kayıtlar bile ortaya çıktı. H.K.G. aynı zamanda Kadir İstekli ile henüz 7-8 yaşındayken çekilmiş fotoğrafları savcılığa verdi.

8- Bu tarikatlarda bir müridin çocuğa böyle yaklaşamayacağını herkes bilir. Ayrıca H.K.G. 14 yaşındayken doktora götürüldüğünde cinsel istismar ortaya çıktı. Kemik yaşı tespiti için hastanedeki teste H.K.G. yerine 21 yaşında bir kadının sokulduğu tespit edildi.

9- Daha pek çok delil var. Ama Yeni Şafak, Akit ve tarikatlar, şeyhi kurtarmak için uğraşıyorlar. Bunun için cinsel istismara uğramış bir kız çocuğunu ezmekten utanmıyorlar. Bu kötülüğü, ahlaksızlığı, toplumsal çürümeyi tarif edecek kelime yok.

10- Türkiye’deki insanların çok istisnai bir olayla ülkenin çok büyük bir sorunu olan cinsel istismar gerçeğini ayırabilecek zekada olmadığını düşünüyorlar. Bunun aksini kanıtlamalıyız. Çocuklarımızı bu sapkın zihniyetlerden korumak zorundayız.

11- Şunu eklemeliyim: Prof. Zoroğlu olayından dolayı bana saldıran FETÖ'cülerin, Hiranur Vakfı. Yeni Şafak, Akit gibi sapkın zihniyetlerden farkı yok. Onlar da bu ülkenin cinsel istismar sorununu kendi çıkarları için istismar edecek kadar aşağılık. Böyle bir bataklık işte.”