TİP, Can Atalay için adliye önünde eylem başlattı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin tahliye kararını uygulayana kadar Çağlayan Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi. Tüm yurttaşları Çağlayan Meydanı'na çağıran Baş, "Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu maskeli baloya son veriyoruz. Karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararı geciktirdiğine vurgu yapan TİP Genel Başkanı Baş, "Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu maskeli baloya son veriyoruz. Karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceğiz" dedi.

Baş, tüm yurttaşları Çağlayan Meydanı'nda başlattıkları oturma eylemine destek olmaya çağırdı.

Baş, İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"(Can Atalay kararı) Resmi Gazete'de yayımlandığından bu yana mahkemenin yapması gereken tek bir şey var; Anayasa Mahkemesi'nin yazdığını okumak, bunun altına imza atmak ve Can Atalay'ın derhal tahliyesine karar vermek. Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu maskeli baloya son veriyoruz. Karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceğiz. Tüm yurttaşları, hukuka sahip çıkan herkesi bizimle beraber oturmaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

AYM Genel Kurulu, 21 Aralık'taki gündem toplantısında da Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında AYM'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci bireysel başvuruyu inceleyerek karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş, ayrıca Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.