TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 17'nci gününde: Erkan Baş'tan Filistin mesajı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 17'nci gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, "İşgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız" dedi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 17'nci güne girildi.

Yürüyüş, Konya Obruk’tan Taşpınar’a devam ediyor. Baş'a partililer ve halk eşlik etti. Yürüyüşün bugünkü kısmını Filistin halkına adayan Erkan Baş, şöyle konuştu:

"Dünyanın dört yanına sürülmüş Filistinliler ülkelerine dönemiyor. Filistinliler ilaç, gıda gibi en temel insani ihtiyaçlarına bile erişemiyor. Gazze halkının, 2 milyon insanın yıllardır bir açık hava hapishanesinde yaşadıkları yetmiyormuş gibi İsrail'in hastanelere, çocuklara yönelik kimyasal saldırılarıyla, savaş suçlarının muhatabı oluyor. Toplu bir sürgün ve katliam amacı taşıyan bu saldırılar karşısında Filistin halkının ve İsrailli barış mücadelesi veren binlerce insanın sesi olmak zorundayız.”

"SARAY İKTİDARI SUYU BULANDIRMANIN PEŞİNDE"

AKP iktidarı eleştiren Baş, "Saray iktidarı, göstermelik Filistin yanlısı açıklamalar yaparak bir yandan da İsrail'le ticari ortaklığını hız kesmeden sürdürerek suyu bulandırmanın peşinde. Filistin için samimi tavır İsrail'le yapılan anlaşmaları feshetmek, ilişkileri dondurmaktır. Açık bir katliama girişen İsrail'in büyükelçisine uyarı, nota verildi de bizim mi haberimiz olmadı? İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal ve katliamların da kimler tarafından desteklendiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden 50 yıldır dünyanın ve ülkemizin solcuları, sosyalistleri Amerikan emperyalizmine ve İsrail işgaline karşı Filistin’i yılmadan, usanmadan savunuyor. Kiminle yan yana geleceğimizi, kiminle yan yana gelmeyeceğimizi de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞASIN FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ"

Sivil ölümüyle, savaş suçuyla yan yana gelmeyeceklerini dile getiren Baş, "Bizim yerimiz yıllardır Filistin halkının özgürlük için verdiği onurlu direniş yeridir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bağlı barış isteyen bölge halklarının yanıdır. Biz işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız. Bir adım dahi geri atmıyoruz. Yaşasın Filistin halkının özgürlük mücadelesi. Yaşasın hakların barış ve özgürlük mücadelesi” diye konuştu.