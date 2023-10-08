TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 8'inci gününde: Maçoğlu ile Baş İncirlik Üssü’ne yürüyecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü'ne Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da destek verdi. Baş ve Maçoğlu, Adana’ki Amerikan İncirlik Hava Üssü’ne yürüyeceklerini duyurdu. Baş, “İncirlik’teki Amerikan üssü bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. NATO üyeliği bu ülkeye vurulmuş bir prangadır....Ne zaman bir ülkeye yabancı askerler gitse orada kan akıyor, gözyaşı akıyor, savaş şiddetleniyor ve büyüyor. Irak, Suriye, Filistin gözlerimizin önünde” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü devam ediyor.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da iki günlük destek verdiği yürüyüşte Maçoğlu ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş Adana’ki Amerikan İncirlik Hava Üssü’ne yürüme kararı aldı.

Baş, “İncirlik’teki Amerikan üssü bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. NATO üyeliği bu ülkeye vurulmuş bir prangadır....Ne zaman bir ülkeye yabancı askerler gitse orada kan akıyor, gözyaşı akıyor, savaş şiddetleniyor ve büyüyor. Irak, Suriye, Filistin gözlerimizin önünde” dedi.

Erkan Baş, yürüyüşe ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Seyhan’dan İncirlik’e doğru yürüyeceğiz. Tam olarak bu sebeple özgürlük gündemini, ülkenin özgürlüğü, halkların özgürlüğü ekseninde de ele almak istiyoruz. Özgürlük sadece bir serbest olma hali değildir özgürlük bir halkın özgürlüğüdür, ülkenin özgürlüğüdür. Ülkemizin bağımsızlığı için yaptığımız mücadelenin bir etabı olarak görüyoruz biz bu yürüyüşü.

“İNCİRLİK’TEKİ AMERİKAN ÜSSÜ BU ÜLKEYE VURULMUŞ BİR PRANGADIR”

İncirlik’e doğru yürüyeceğiz. İncirlik, Amerikan üssü ile maalesef tanınan bir bölgemiz. İncirlik’teki Amerikan üssü bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. NATO üyeliği bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. Parça parça bu ülke topraklarının satılmasının, yabancı tekeller istiyor diye yerli tohumları kullanamamızın nihayetinde ülkemizin sömürülmesinin, halkımızın yoksullaşmasına sebep olan prangalardan söz ediyoruz.

“IRAK, SURİYE, FİLİSTİN GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE”

İlkesel bir duruşumuz var. Biz ülkemizin dünyaya kapanmasını istemiyoruz. Biz ülkemiz askerlerinin yabancı bir ülkeye gitmesini istemiyoruz, yabancı bir ülkenin askerlerinin bizim topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Bu tartışmasız her dönem savunduğumuz bir ilkedir. Ne zaman bir ülkeye yabancı askerler gitse orada kan akıyor, gözyaşı akıyor, savaş şiddetleniyor ve büyüyor. Irak, Suriye, Filistin gözlerimizin önünde.”

Fatih Mehmet Maçoğlu da, “Bu yürüyüş hepimiz için önemli. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki onların faydalanmadığı ülkeleri parçalayıp böldüklerini biliyoruz. Biliyoruz ki onların sömürüp, ayrıştırıp yönetmek isteme tarzını da çok iyi biliyoruz. 1970’lede söylenen o laf hala geçerliliğini koruyor; Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin söylediği gibi tam bağımsız Türkiye için o söz hala geçerliliğini koruyor” diye konuştu.