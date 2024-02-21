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TİP, Kadıköy adayını açıkladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Kadıköy adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu söyledi.

Siyaset
  • 21.02.2024 16:08
  • Giriş: 21.02.2024 16:08
  • Güncelleme: 21.02.2024 16:19
Kaynak: Haber Merkezi
TİP, Kadıköy adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Kakıköy adayının  TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.

Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı basın toplantısında, yerel seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de aday çıkaracaklarını bildirdi.

Kadıköy'de Doğan Ergün'ü aday gösterdiklerini bildiren Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy ve Şişli'de seçimlere büyük bir iddia ile hazırlanıyoruz. Bu vesileyle sizler aracılığıyla kamuoyuyla palaşmış olmak isterim; Kadıköy'de TİP olarak artık yönetebileceğimizi, halkla birlikte daha büyük sorunları çözebileceğimizi, yerel yönetim politikalarını uygulayabileceğimizi göstermek için seçimlere genel başkan yardımcımız Doğan Ergün yoldaşımızı aday göstermiş bulunmaktayız. TİP'in önemli bir tercihte bulunduğunu düşünüyoruz."

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