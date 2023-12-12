TİP'ten DEM Parti'ye ziyaret

Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti, DEM Parti'nin eş genel başkanlarını ziyaret etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), DEM Parti'yi ziyaret ederek partinin eş genel başkanları ile görüştü.

TİP heyetinde Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Doğan Ergün yer aldı. TİP heyeti ile Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve İlknur Birol görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Türkiye’nin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

"TOPLUMSAL MÜCADELELER ORTAKLAŞTIRILMALI

Görüşmenin ardından HEDEP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halklarının içerisinden geçtiği siyasi ve ekonomik krizin yarattığı zorlu koşullara karşı esas mücadele hattının fabrikalarda, tarlalarda, sokaklarda toplumla ortaklaşılarak örülmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, 'Toplumsal mücadelenin ortaklaşılması gerektiğinin bilincindeyiz. Ortak mücadele alanı içinde olunabilecek her kesimle; kadın, ekoloji, inanç, sınıf güçleriyle bir araya gelme ve mücadelemizi büyütme konusunda kararlıyız' görüşünde ortaklaşıldı."



DEM Parti, görüşmede Kürt sorununun demokratik çözümünde sadece devleti ve iktidarı ilgilendiren boyuta değil, demokrasi güçlerinin sorumluluğuna ve ortak mücadelenin önemine de dikkat çekildiğini belirtti.

Görüşmede, milletvekili seçilip mazbatasını almasına ve AYM'nin 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen Gezi davasında mahkum edildiği hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay'ın durumu da ele alındı.