TMO’nun mısır alım fiyatı üreticinin iflası demektir

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), ton başına 6 bin lira olarak açıkladığı mısır alım fiyatlarına tepki gösteren Çiftçi-Sen, "Maliyetleri bile karşılamayan bu fiyat mısır üreticilerinin iflası anlamına gelir" vurgusu yaptı. Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Çiftçi Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, "Tarımda uygulanan neoliberal politikalarla birlikte devlet çiftçiler aleyhine tarımdan çekilmiş, tarım ve gıda şirketlerin denetimine bırakılmıştır" denildi.

Mısırın 30 Nisan 2023’te kadar sıfır gümrük vergisiyle ithal edildiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: "Mısır gıda, yem ve enerji endüstrisi için önemli bir hammaddedir. Bu nedenle mısır, küresel şirketler için tohumu, üretimi ve pazarı kontrol edilmesi gereken en önemli bitkisel ürünlerin başında gelir. TMO’nun açıkladığı alım fiyatı tam da bu amaca hizmet etmekte, gıda ve yem sanayisine, enerji şirketlerine ucuz girdi sağlama anlamı taşımaktadır. Üreticinin maliyetini bile karşılamayan bu fiyat kabul edilemez, mısır üreticilerinin iflası anlamına gelir. Her yıl açıklanan mısır ve buğday arasında fiyat farkı gözetildiğinde mısır fiyatının bu yıl en az ton başına 7 bin 500 TL olması gerekir."