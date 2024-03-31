Tokat'ta oy verme işlemi sonrası bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde oy verme işlemi sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. ile H.A., Y.A. ve S.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.