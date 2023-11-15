Tomris Uyar Öykü Ödülü sahipleri belli oldu

Nilüfer Belediyesi’nin 2023 yılının yazarı Tomris Uyar etkinlikleri kapsamında düzenlediği Tomris Uyar Öykü Ödülü, Serap Karakuş Besi’nin, 'Fethiye Taziyeye Geldi mi?' başlıklı öyküsüne verildi.

2023 yılını yazar Tomris Uyar’a adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün bu kapsamda düzenlediği ve büyük ilgi gören çalışmalarından biri olan 'Tomris Uyar Öykü Ödülü'nde en iyiler belli oldu.

Her yarışmacının iki öyküyle katılabildiği yarışmada 129 yarışmacı, toplam 258 öyküyle katıldı. Öyküleri, Asuman Kafaoğlu Büke, Nahit Kayabaşı, Gönül Kıvılcım, Şafak Baba Pala ve Fadime Uslu’dan oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Seçici kurul, öyküleri değerlendirirken, her metnin, kısa öykü sanatının temel gereklerini taşıyıp taşımadığını; ele alınan temanın yazınsal düzlemde işlenip işlenmediğini; ‘öykü dili’ kullanımı, atmosfer oluşturma, özgünlük gibi değerleri dikkate aldı.

Kurul, yarışmaya katılan öykülerde ayrıca Tomris Uyar’ın sürekli yenilik arayışı ve gerçekliği inandırıcı biçimde yansıtma tutumundan izler taşıyıp taşımadığını da inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, “Ele aldığı temada dramatik dokuyu güçlü biçimde kullanması, öykü estetiğinin değerlerini başarıyla yansıtması, insani duyuşu aktarmadaki duyarlılığı, anlatımındaki yenilikçi bakışı” gerekçesiyle Serap Karakuş Besi’nin 'Fethiye Taziyeye Geldi mi?' başlıklı öyküsü Tomris Uyar Öykü Ödülü’nde büyük ödüle değer bulundu.

Yarışmada; Ruhsan Çarpadan, Dilek Karaaslan, Ayşe Nilay Özkan, Adalet Temürtürkan ve Metin Turan mansiyon ödülüne değer görüldü. Ayrıca Fatoş Asya Akbay, Emine Erdem Akyürük, Cemile Akça Ataç, Nalan Bayrak, Orkun Çay, Hasan Irmak Erkan, Esra Gürbüz, Gülnar Kandeyer, Hüseyin Opruklu, Anıl Çetin Örselli, Hatice Günday Şahman, Yelina Tayfur, Zeliha Taner Uçar ve Murat Yurdakul’un öykülerinin de hazırlanacak kitapta yayınlanmaya karar verildi.

Bu yıl öykü yarışmasında büyük ödül 7 bin TL, mansiyon ödülleri ise 3’er bin TL olarak açıklandı. Ödüller Aralık ayında yapılacak Yılın Yazarı Tomris Uyar Sempozyumu kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.